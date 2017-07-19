Грузия дважды обращалась к Украине по экстрадиции Саакашвили

19.07.2017, 15:16

Генеральная прокуратура Грузии дважды официально обращалась к украинской стороне с просьбой передать бывшего президента страны Михеила Саакашвили и дважды получили официальный отказ.

Об этом заявила министр юстиции Тея Цулукиани, передает Грузия Online.

"Это правда, что мы дважды официально обратились из Главной прокуратуры Грузии к украинской стороне с просьбой передать Саакашвили и дважды получили официальный отказ. Эта информация уже уточнена, это действительно так", - сказала она.

Министр юстиции отметила, что просьба была обоснованной. "Отправлены доказательства, на основании которых украинская сторона может принять то решение, которое на данном этапе для нее уже приемлемо. Однако, прокуроры продолжат сотрудничество", - сказала грузинский министр.

"В свою очередь Петр Порошенко сказал, что это не может быть политическим процессом, это вопрос доказательств и доказательства говорят в ущерб Саакашвили, - заявила Тея Цулукиани.

Петр Порошенко находится в Грузии с государственным визитом. Вчера журналисты ему не раз задавали вопрос о возможной экстрадиции экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. Сначала Порошенко заявил, что Грузия не обращалась к Украине с просьбой об экстрадиции, однако позже, в интервью "Общественному вещателю", он отметил, что перепроверил данную информацию и оказалось, что Грузия обращалась, но Украина ответила отказом. По словам Порошенко, украинская сторона затребовала дополнительные материалы по вышеуказанному запросу. Об этом сообщает УНИАН.