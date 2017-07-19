Глава МИД ФРГ назвал условие пошаговой отмены санкций против РФ

19.07.2017, 16:03

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль считает более разумным постепенное - шаг за шагом - снятие европейских санкций с России, не дожидаясь полного выполнения минских соглашений.

Но при этом каждый такому шагу должно предшествовать улучшение ситуации на востоке Украины. Об этом политик рассказал в интервью еженедельнику Focus, вышедшему на сайте издания в среду, 19 июня.

Как отметил Габриэль, для достижения поставленной цели Россия должна оказывать влияние на сепаратистов в Донбассе, а США - на Киев. На вопрос журналиста, при чем тут Америка, когда конфликт происходит в центре Европы, глава МИД Германии заметил, что Вашингтон обладает сильным влиянием на Украину. Кроме того, по словам политика, его не радовала бы ситуация, в которой США самоустранились бы от решения проблем мировой политики, поскольку это сделает мир еще менее безопасным.

На вопрос о своих впечатлениях от встреч с российским президентом Зигмар Габриэль заметил, что Путин представляет интересы России, у него свое видение конфликта на Украине. Однако с ним можно открыто обсуждать разногласия, и за это министр "ценит беседы с ним".

Габриэль посоветовал всем пытаться понять взгляды оппонента. По его словам, это не значит, что их нужно принимать или оправдывать. "Путин разочарован в Западе. Евросоюз вел переговоры об ассоциации с Украиной, не обсудив это с Россией. Так он (Путин) видит это", - сказал Габриэль. По мнению немецкого политика, у россиян, как и у турок, по отношению к Германии накопилось много "любви, полной разочарований", а такая такая любовь, как известно, чаще всего самая скверная. "В то же время я чувствую, что россияне с симпатией относятся к Германии, поэтому меня удручают напряженные отношения", - заявил он. Об этом сообщает Deutsche Welle.