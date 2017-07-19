Генсек Amnesty International призвал расследовать смерть Шеремета

19.07.2017, 16:34

Генеральный секретарь Amnesty International Салил Шетти призвал установить убийц журналиста Павла Шеремета, который был убит год назад в Киеве.

Об этом г-н Шетти сообщил в Twitter. "Год прошел, как Павла Шеремета убили взрывчаткой, которую заложили в его машину. До сих пор нет правосудия. Установите, кто убил Шеремета", - написал он. Резонансные убийства в Украине за три года Аваков: убийство Шеремета могли заказать из России

В июле прошлого года неизвестные взорвали в центре Киева автомобиль руководителя издания "Українська правда" Елены Притулы.

В результате взрыва погиб журналист Павел Шеремет. Правоохранители расследуют его смерть как заказное убийство. Об этом сообщает BBC Украинская служба.