Сенат США заслушает Трампа-младшего и Манафорта

20.07.2017, 10:19

Юридический комитет Сената США решил заслушать сына президента США и бывшего руководителя избирательного штаба Дональда Трампа-старшего Пола Манафорта в связи со скандалом вокруг встречи Трампа-младшего с российскими лоббистами.

Заседание, на которое оба приглашены, назначено на 26 июля, сообщили в комитете в среду, 19 июля.

Речь пойдет о встрече 9 июня 2016 года с российским юристом Натальей Весельницкой и другими людьми, представлявшими интересы России, у которых сын тогдашнего кандидата в президенты надеялся, по его собственному признанию, получить компрометирующие сведения о сопернице отца Хиллари Клинтон - претенденте от Демократической партии.

Сама Весельницкая 19 июля выразила готовность выступить перед американскими сенаторами.

Американские спецслужбы подозревают, что Москва вмешалась в избирательную кампанию в США, чтобы помочь Дональду Трампу победить на выборах.

Специальный прокурор и несколько комитетов Конгресса занимаются расследованием того, не вступали ли члены избирательного штаба Трампа в сговор с представителями Кремля. Об этом сообщает Deutsche Welle.