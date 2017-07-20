Контактная группа призвала Россию осудить заявление о "Малороссии"

20.07.2017, 10:23

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины, в ходе заседания в Минске в среду, 19 июля, призвала воздержаться от любых заявлений, противоречащих минским соглашениям.

Об этом сообщила пресс-секретаря представителя Украины в ТКГ Дарья Олифер на своей странице в Facebook.

Накануне глава самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Александр Захарченко объявил о создании "переходного" государства "Малороссия", которое, по его словам, станет преемником Украины. В этой связи Олифер указала, что заявления о т. н. "Малороссии" не отвечают основам минского процесса и не способствуют урегулированию ситуации в Донбассе. Она также напомнила, что "попытка раздела Украины не нова, и еще в 2014 году она потерпела крах".

По словам Олифер, представители Украины, в ходе заседания ТКГ, призвали Россию осудить заявление Захарченко.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление Захарченко о создании "Малороссии" личной инициативой лидера "ДНР". Он также подчеркнул, что "Россия остается приверженной минским договоренностям". Об этом сообщает Deutsche Welle.