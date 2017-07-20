Порошенко и Лукашенко проведут официальную встречу в Киеве

20.07.2017, 13:20

Президент Украины Петр Порошенко проведет завтра, 21 июля, официальную встречу со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщает пресс- служба главы Украины.

Отмечается, что в рамках визита Лукашенко в 11:00 состоится официальная церемония встречи на площади перед зданием Администрации президента. Затем на 12:30 запланировано совместное заявление двух президентов для представителей СМИ.

Ранее сообщалось, что во время визита в Киеве Александр Лукашенко планирует обсудить с президентом Украины "весь спектр двусторонних отношений".

Президенты Украины Петр Порошенко и Беларуси Александр Лукашенко встречались 26 апреля на Чернобыльской АЭС. Затем переговоры были продолжены на территории Беларуси. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".