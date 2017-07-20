Директора "Силовых машин" уволили на фоне скандала с Siemens

20.07.2017, 13:34

Совет директоров компании "Силовые машины" прекратил полномочия гендиректора Романа Филиппова.

Это произошло спустя неделю после того, как СМИ сообщили о допросе Филиппова по делу о разглашения гостайны на фоне скандала с поставками турбин Siemens в Крым.

Вопрос о досрочном прекращении полномочий гендиректора "Силовых машин" совет директоров компании рассмотрел накануне, 19 июля. Об этом сообщает агентство Прайм со ссылкой на материалов компании.

О причинах увольнения Филиппова в сообщении ничего не говорится. Сказано только, что на заседании также обсудили избрание нового гендиректора компании.

В начале июля "Силовые машины" оказались в центре скандала вокруг поставок турбин Siemens в Крым. Агентство Рейтер сообщило, что Россия доставила газовые турбины производства немецкого концерна на полуостров, хотя европейским компаниям запрещено поставлять газовое оборудование туда из-за санкций ЕС.

Международное сообщество, включая страны ЕС, считает присоединение Крыма аннексией и настаивает на восстановлении контроля Украины над полуостровом.

Компания Siemens заявила, что поставки были осуществлены вопреки ее воле и что она намерена инициировать уголовное расследование в отношении лиц, ответственных за произошедшее. В Siemens уверяют, что компания соблюдает все ограничения экспортного контроля.

По данным компании, по меньшей мере две из четырех газовых турбин, которые по контракту должны были пыть поставлены в Тамань в Краснодарском крае, попали в Крым. Хотя в контракте четко было прописано, что турбины ни в коем случае не должны попасть на полуостров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков настаивал на том, что турбинные установки, доставленные в Крым, произведены в России.

Десять специалистов из энергетической отрасли, опрошенных агентством, сказали, что запуск турбин без инженеров Siemens будет сложным экзаменом для российских специалистов, которые придется столкнуться с техническими проблемами. Это будет дорого и очень сложно, считают эксперты.

Однако при этом они оговорились, что все-таки запустить турбины возможно, хотя этого никто раньше не делал. Об этом сообщает BBC Украинская служба.