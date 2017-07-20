Brexit: Британия пригрозила вернуть ядерные отходы странам ЕС

20.07.2017, 17:00

В Великобритании заявили о своем праве вернуть радиоактивные отходы странам ЕС в случае, если в ходе переговоров по Brexit не будет достигнуто соглашение о ядерном регулировании. Об этом сообщает The Guardian.

Согласно документу, который был представлен в ходе переговоров по Brexit, говорится, что страна имеет право "вернуть радиоактивные отходы в страны их происхождения".

В настоящее время в Британии есть 126-тонный запас радиоактивных материалов из стран ЕС, таких как Германия, Италия и Швеция.

"Акцент на проблеме хранения в Британии радиоактивных материалов убедит Брюссель выработать общий подход к решению ядерного вопроса", - отмечается в сообщении.

"Это может быть напоминанием о том, что лодка плутония может оказаться в гавани в Антверпене, если не будет договоренности", - сказал один их экспертов. . Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.