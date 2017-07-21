Лукашенко заверил Порошенко в невозможности осуществления агрессии против Украины с территории Беларуси

21.07.2017, 15:30

Президент Беларуси Александр Лукашенко заверил Президента Украины Петра Порошенко в том, что территория Беларуси никогда не станет плацдармом для агрессии в отношении Украины. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко.

"Сегодня я в очередной раз получил заверение от Вас, господин президент, что территория дружественной Украине Республики Беларусь никогда не будет использоваться для агрессивных действий против Украины, а украинско- белорусская граница никогда не будет границей войны", - заявил Порошенко на совместном брифинге В апреле Президент Украины Петр Порошенко уже получил твердое заверение от президента Беларуси Александра Лукашенко в нейтралитете.

Президент Беларуси Александр Лукашенко санкционировал жестокий разгон протестных акций в Минске 25 марта и запуск белорусскими силовиками дела "Белого легиона", чтобы произвести должное впечатление на Москву.

Белорусские силовики утверждали, что у задержанных в рамках дела "Белого легиона" активистов, помимо оружия и взрывных устройств, якобы была найдена атрибутика "Азова" и УНА-УНСО. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".