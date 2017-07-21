Порошенко: Лукашенко заверил, что территория Беларуси никогда не будет использоваться для агрессии против Украины

21.07.2017, 16:03

Президент Петр Порошенко заявляет, что получил заверения от белорусского президента Александра Лукашенко в том, что территория Беларуси никогда не будет использоваться для агрессивных действий против Украины.

Об этом он заявил во время совместной с Лукашенко заявления для прессы сегодня, 21 июля, в Киеве.

Глава государства также поблагодарил Лукашенко за поддержку, "которую мы ощущаем не на словах, а на деле".

Порошенко заявил, что визит президента Беларуси является весомым подтверждением добрососедских отношений, которые строятся на принципах равноправного партнерства и доверия.

Он подчеркнул, что эта поддержка является особенно важной в контексте существующих вызовов миру и стабильности в нашем регионе. "Мы все знаем имя этих вызовов. Они являются не эфемерными, а вполне реальными. К сожалению, это факт российской агрессии, которая не останавливается ни на день, ни на минуту", - заявил глава украинского государства.

Порошенко также подчеркнул, что Минские договоренности являются сегодня единственным и безальтернативным документом по деэскалации конфликта и деоккупации украинских территорий.

14-20 сентября запланированы совместные стратегические учения вооруженных сил РФ и Белоруссии "Запад-2017". По предварительным данным, в учениях примут участие до 13 тыс. военнослужащих.

Министр обороны Степан Полторак считает, что учения "Запад-2017" могут быть использованы для начала агрессии как против Украины, так и против любой страны Европы, которая имеет общую границу с Россией. Об этом сообщает УНИАН.