Границы Британии будут открытыми после Brexit для граждан ЕС

21.07.2017, 16:41

Тереза Май готова предложить гражданам Евросоюза бесплатное передвижение в Великобританию на срок до двух лет после утверждения плана по Brexit, разработанных британским канцлером Филиппом Хэммондом.

Об этом сообщает издание The Times.

Хэммонд утверждает, что имеет поддержку всех министров в вопросе переходного соглашения после того, как Великобритания покинет Европейский Союз в 2019 году. После двухлетнего периода введут новый иммиграционный режим.

Однако вчера выяснилось, что Брюссель хотел ограничить свободное передвижение британских граждан. Более миллиона британцев, проживающих на континенте, будут иметь право оставаться в стране, где они живут, но потеряют свое автоматическое право жить или работать в другом государстве ЕС. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.