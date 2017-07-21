Италия в ОБСЕ призвала к выполнению Минска

21.07.2017, 16:44

Во время председательства в ОБСЕ Италия будет способствовать установлению мира в Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано, сообщает пресс-служба организации.

"Альфано заявил, что Италия будет продолжать поддерживать усилия ОБСЕ по мирному разрешению конфликта в Украине", - отмечается в сообщении.

Он призвал к имплементации минских соглашений в полном соответствии суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины.

Председательство в ОБСЕ в 2018 году перейдет к Италии. Действующим главой организации является глава МИД Австрии Курц. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.