Италия в ОБСЕ призвала к выполнению Минска

Во время председательства в ОБСЕ Италия будет способствовать установлению мира в Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано, сообщает пресс-служба организации.
"Альфано заявил, что Италия будет продолжать поддерживать усилия ОБСЕ по мирному разрешению конфликта в Украине", - отмечается в сообщении.
Он призвал к имплементации минских соглашений в полном соответствии суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины.
Председательство в ОБСЕ в 2018 году перейдет к Италии. Действующим главой организации является глава МИД Австрии Курц. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.