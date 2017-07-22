22.07.2017, 12:12

Пресс-секретарь президента США Шон Спайсер уходит в отставку, сообщают в пятницу, 21 июля, американские СМИ со ссылкой на информированные источники в американской администрации.

По их сведениям, Спайсер покидает свой пост, поскольку он не согласен с намерением президента Дональда Трампа назначить на вакантный пост директора по связям Белого Дома нью-йоркского финансиста Энтони Скарамуччи.

Как отмечают источники, Скарамуччи - давний приверженец Трампа - в настоящее время проходит собеседования, официально пост директора по связям ему еще не предложен.

Пост директора по связям Белого Дома оставался вакантным, после того как в мае его покинул Майкл Дабки. С тех пор Шон Спайсер выполнял двойную работу - и за пресс-секретаря, и за директора по связям.

Ожидается, что Энтони Скарамуччи, который в настоящее время работает в Экспортно-импортном банке, приступит к исполнению новых обязанностей в августе. Об этом сообщает Deutsche Welle.