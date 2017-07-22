Трамп назначил нового пресс-секретаря Белого дома

22.07.2017, 13:12

Сара Хакаби Сандерс стала новым пресс-секретарем президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил в пятницу Белый дом на пресс-конференции, передает USA today.

Сандерс станет третьей женщиной на посту пресс-секретаря Белого дома с момента начала его работы в 1929 году. До отставки действующего пресс- секретаря Шона Спайсера она была его заместителем.

Сама Сандерс назвала это назначение "одной из величайших почестей, которые любой человек мог бы иметь". Также она сказала, что большая честь говорить от имени президента.

Спайсер ушел в отставку после того, как президент Трамп назначил Энтони Скарамуччи главой департамента по коммуникациям Белого дома. Спайсер также заявил в пятницу, что продержится на своем посту до августа.

"Он понимает, что президент хотел привлечь и добавить новых людей в команду, и Шон почувствовал, что лучше всего, чтобы эта команда начинала с совершенно чистого листа", - сказала Сандерс об уходе Спайсера.

Напомним, после публикации статьи о связях штаба Трампа и его советника Энтони Скарамуччи с российским инвестфондом из редакции CNN были уволены три журналиста.

Сара Хакаби Сандерс - 34-летняя дочь Майкла Хакаби, консервативного американского политика. Он член Республиканской партии и бывший губернатор штата Арканзас, священнослужитель-баптист и ведущий телепрограммы на американском новостном канале Fox News. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.