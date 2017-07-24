Макрон и Меркель подчеркнули недопустимость заявлений о создании "Малороссии"

24.07.2017, 16:29

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора в "нормандском формате" подчеркнули недопустимость любых заявлений, которые подрывают территориальную целостность Украины, сообщает пресс-служба президента Украины.

В частности, речь шла о заявлении главы террористической организации "ДНР" Александра Захарченко о создании нового проекта - так называемой "Малороссии".

18 июля главарь террористической группировки "ДНР", действуе в Донецке под прикрытием российской оккупационной армии, Александр Захарченко сообщил о создании нового проекта под названием "Малороссия".

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко напомнил о смерти проекта "Новороссия" и пообещал вернуть Крым и Донбасс под украинский суверенитет.

Украинская сторона призвала спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе (ТКГ) Мартина Сайдика отреагировать на заявление Захарченко. Его также осудили лидеры Турции и Молдовы. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".