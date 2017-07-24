Внешнеполитические советники лидеров стран "нормандского формата" проведут встречу во второй половине августа

24.07.2017, 16:40

Внешнеполитические советники лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) намерены провести встречу во второй половине августа.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента Петра Порошенко по результатам переговоров в "нормандском формате" в режиме телеконференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, Президентом Франции Эммануэлем Макроном и Президентом России Владимиром Путиным.

"Во второй половине августа должна состояться встреча внешнеполитических советников глав государств "нормандского формата", - сказано в сообщении.

В нем указано, что встреча состоится с целью согласования окончательных шагов относительно безопасности на Донбассе, а также продолжения работы над дорожной картой реализации достигнутых в Минске (Беларусь) договоренностей.

Лидеры стран "нормандского формата" договорились продолжить работу над дорожной картой имплементации "минских договоренностей".

Макрон и Меркель отметили недопустимость заявлений руководства ДНР о создании "Малороссии" в ходе телеконференции лидеров стран "нормандского формата". Об этом сообщают "Українські Новини".