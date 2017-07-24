24.07.2017, 16:43

В селе Корнич (Ивано-Франковская область) самолет CESSNA 182P перевернулся во время аварийной посадки на пастбище. Пилот и двое пассажиров травмированы.

Происшествие произошло вчера, 23 июля, около 15 часов, сообщает Нацполиция.

- Во время полета над городом Коломыя и ближней деревней Корнич из-за технических неисправностей пилот, 1954 г.р. житель Тернопольщины, решил осуществить его (Самолета. - Ред.) посадку на пастбище возле с. Корнич. При посадке на травянистую поверхность передняя стойка шасси съехала в ров, из- за чего самолет перевернулся, - рассказали в полиции.

Кроме пилота, на борту находилось еще четверо пассажиров. В результате аварии один пассажир с закрытой травмой живота и пилот с ушибами грудной клетки и раны губы были госпитализированы. Еще один пассажир получил перелом костей носа, ему оказали медицинскую помощь и отпустили.

Самолет с пассажирами перевернулся во время аварийной посадки на Прикарпатье / 4 фотографии

В полиции говорят, что никаких разрешительных документов на управление самолетом пилот не предоставил. Начато досудебное расследование, следствие выясняет все обстоятельства происшествия.

Статья предусматривает штраф до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест до 6 месяцев, или ограничение свободы до 3 лет. Об этом сообщают "ICTV Факты".