Смерч в Кривом Роге: повреждены крыши почти 100 домов и строений

29.07.2017, 13:47

В Долгинцевском районе Кривого Рога в результате урагана, пронесшегося в пятницу, 28 июля, на 16 улицах повреждены кровли 81 жилого дома и 12 хозяйственных сооружений, повреждены четыре легковых автомобиля.

Также повалены 35 деревьев, повреждены газопровод и линии электропередачи, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Спасатели убрали с проезжих частей улиц 30 поваленных деревьев, в результате чего движение транспорта возобновлено. Кроме того, сотрудники ГСЧС расчищают от поваленных деревьев и фрагментов кровель ЛЭП и газопровод, помогают местным жителям разбирать кровли зданий.

В результате непогоды Долгинцевский район города частично остался без электроснабжения. Также обесточены 15 населенных пунктов Криничанского и семь населенных пунктов Верхнеднепровского района области. Аварийные бригады энергослужбы работают над восстановлением электроснабжения.

В городе Перещепино Новомосковского района частично повреждена кровля школы, сорван и поврежден профнастил, повреждены конек и фронтон крыши, а с крыши трансформаторной подстанции на территории другой школы сорваны 25 кв. м шифера. Также повреждены кровли двух частных жилых домов.

В настоящее время информации о пострадавших и погибших в результате непогоды в Днепропетровской области нет, отметили в ГСЧС.

28 июля 2017 года над Кривым Рогом пронесся смерч, также выпал крупный град. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.