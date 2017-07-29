У берегов Крыма потерпел крушение сухогруз

29.07.2017, 12:38

В субботу, 29 июля, в Крыму опрокинулся сухогруз, трех человек удалось спасти, еще шестерых ищут.

Однако спасатели не могут оказать им помощь из- за сильного волнения на море. Об этом заявил представитель регионального МЧС.

Затонул сухогруз Anda. Он шёл под флагом Того. Как сообщается, на борту находился экипаж из девяти человек - граждан Сирии и Индии.

Отмечено, что авария произошла в акватории Черного моря в 40 километрах южнее населенного пункта Алупка. Сухогруз перевозил 24 тысячи тонн пшеницы.

"Высота волн составляет 22 метра. По этой же причине невозможно задействовать авиацию МЧС России", - отметили в ведомстве. Об этом сообщают Подробности.ua.