Александр Данилюк встретится с Министром экономики и финансов Италии в рамках рабочего визита

24.07.2017, 16:47

24-25 июля Министр финансов Александр Данилюк посетит с рабочим визитом Итальянскую Республику.

В рамках программы запланированы встречи с Министром финансов и экономики Италии Пьером Карло Падоани, Генерал- командующим Финансовой гвардии Джорджо Тоски, Директором налогового агентства Роселою Орланди и Директором Таможенного агентства Джузеппе Пеледжи.

В ходе визита Александр Данилюк ознакомится с аспектами работы итальянской Финансовой гвардии (Guardia di Finanza) - правоохранительного органа, который координируется Министерством финансов и экономики Италии, и отвечает за борьбу с экономическими преступлениями и контрабандой.

Также будут обсуждены вопросы функционирования итальянской налоговой системы и таможни.

Визит был запланирован учитывая начало работы Украины над созданием Службы финансовых расследований (СФР) - подобного органа в системе Министерства, который будет заниматься расследованиями экономических преступлений против государства.

Создание Службы поддерживается Президентом и Премьер-министром Украины и предусмотрено коалиционным соглашением и Планом действий Правительства. Инициатива также является обязательством в рамках Меморандума о сотрудничестве с МВФ и поддерживается иностранными партнерами, экспертами и бизнес-ассоциациями.

Инф. Пресс-службы Министерства финансов Украины.