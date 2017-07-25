Украина обсудит с США сотрудничество в военно-морской сфере

25.07.2017, 17:08

Командующий Военно-морских Сил ВС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко отбыл в США с целью обсуждения вопросов сотрудничества в военно-морской сфере. Об этом сообщили в пресс-центре командования ВМС ВСУ.

Воронченко возглавил делегацию, отбывшую в США сегодня, 25 июля.

Цель визита - обсуждение вопросов сотрудничества в военно-морской сфере с членами Конгресса США, представителями Департамента обороны США, командующим ВМС США и другими политиками и должностными лицами.

Воронченко ходе встреч доведет до американских коллег информацию о состоянии и перспективах развития Военно-морских сил ВС Украины, опыте участия подразделений в антитеррористической операции на востоке Украины.

Кроме того, стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, в частности такого направления, как подготовка военнослужащих и подразделений украинских ВМС. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.