ЕС согласовал санкции против РФ из-за скандала с турбинами Siemens

26.07.2017, 16:31

Евросоюз согласовал новые санкции против России из-за поставок турбин Siemens в оккупированый Крым. Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в своем Twitter.

По его данным, в санкционный список намерены внести четыре физических лица и три компании. Теперь расширение списка должен утвердить Совет ЕС.

Президент Петр Порошенко приветствовал это политическое решение послов государств-членов ЕС. "Еще 4 российских физических и 3 юридических лица отныне попадают под честные и справедливые ограничительные меры в ответ на их циничное и сознательное нарушение контрактов. "Прецедент Siemens" должен быть наказан, чтобы никогда больше не повториться снова!" - написал он на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что Германия может предложить расширить санкции против России за незаконное перемещение в оккупированный Крыму турбин Siemens.

Также сообщалось, что концерн Siemens будет настаивать на уголовном преследовании лиц, причастных к перемещению производимых компанией турбин в аннексирован Крым.

Немецкий концерн Siemens еще в марте сообщил, что поставил российскому ОАО "ВО "Технопромэкспорт" четыре газовые турбины, площадкой для которых, согласно контракту, должна стать новая ТЭС на Тамани. Данное оборудование, как писало ZN.UA, может быть в обход санкций использовано Россией для строительства новой ТЭС в оккупированном Крыму. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".