Украина и Израиль начали шестой раунд переговоров по ЗСТ

26.07.2017, 16:37

Делегации Украины и Израиля 26-27 июля в Киеве проводят шестой раунд переговоров о заключении Соглашения о зоне свободной торговле между двумя странами, сообщила заместитель министра, торговый представитель Украины Наталья Микольская.

"Цель шестого раунда - продолжение детального рассмотрения вопросов доступа к рынкам сельскохозяйственных и промышленных товаров, в частности, в части определения степени снижения таможенных тарифов", - написала на своей странице в Facebook Микольская.

Она напомнила, что во время пятого раунда в марте 2017 года в Тель-Авиве была согласована большая часть вопросов относительно доступа товаров на рынки и отработаны отдельные разделы Соглашения о правилах определения происхождения товаров.

Соглашение о зоне свободной торговле (ЗСТ) с Израилем должно стать следующим после ЗСТ с Канадой, подписанного в июле 2016 года и вступающего в силу с 1 августа 2017 года.

Сообщалось, что Украина и Израиль подписали ряд документов о двустороннем сотрудничестве.

Согласно данным Госстата, за январь-май 2017 года экспорт из Украины в Израиль вырос на 48,4% - до 2 млн, тогда как импорт из Израиля сократился на 10,5% - до ,8 млн. По объему товарооборота Израиль занимал 22 место среди всех торговых партнеров Украины, тогда как по сальдо - 10-е место. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".