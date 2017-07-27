Сенат США готов проголосовать за новые санкции против Москвы

27.07.2017, 10:42

Американские законодатели достигли соглашения, которое позволит Сенату уже в ближайшее время провести голосование по законопроекту о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи.

Как сообщил журналистам вечером в среду, 26 июля, глава сенатского комитета по иностранным делам Боб Коркер, это голосование пройдет, возможно, уже на этой неделе. После чего документ будет представлен на подпись президенту США Дональду Трампу.

Ранее в тот же день администрация США выразила надежду на то, что в законопроект о расширении санкций против России еще могут быть внесены изменения. Об этом в среду, 26 июля, заявила на брифинге в Вашингтоне официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Мы считаем, что есть вероятность внесения новых изменений. Прежде чем принять окончательное решение, мы посмотрим, как это будет выглядеть", - указала она, особо отметив, что и президент США Дональд Трамп и вся администрация, как уже неоднократно заявлялось, решительно поддерживают санкции против России, Ирана и Северной Кореи.

В то же время, как отмечают наблюдатели, Трамп раздражен тем, что в законопроект внесено положение, лишающее президента права отменять санкции без получения на то согласия Конгресса.

Накануне Палата представителей Конгресса США проголосовала за переработанный законопроект об ограничительных мерах, предусматривающий, в частности, сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков, попавших под санкции, до 14 дней, а нефтегазовых компаний - до 30 дней.

Надвигающиеся новые санкции Вашингтона против Москвы, вызывают недовольство Евросоюза. В Брюсселе считают, что даже в переработанном виде этот проект может нанести удар по европейским компаниям, участвующим в совместных проектах с РФ в области энергетики. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пригрозил, что Брюссель примет ответные меры, если Вашингтон окончательно утвердит новый пакет санкций без учета интересов ЕС. Об этом сообщает Deutsche Welle.