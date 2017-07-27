В Белом доме допускают изменения в проекте санкций против Москвы

27.07.2017, 13:37

В администрации США полагают, что в законопроект о расширении санкций против России еще могут быть внесены изменения. Об этом в среду, 26 июля, заявила на брифинге в Вашингтоне официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Мы считаем, что есть вероятность внесения новых изменений. Прежде чем принять окончательное решение, мы посмотрим, как это будет выглядеть", - указала она, особо отметив, что и президент США Дональд Трамп и вся администрация, как уже неоднократно заявлялось, решительно поддерживают санкции против России, Ирана и Северной Кореи.

В тот же день американские законодатели достигли соглашения, которое позволит Сенату провести голосование по законопроекту о санкциях против России и Ирана. По словам главы сенатского комитета по иностранным делам Боба Коркера, это голосование пройдет, возможно, уже на этой неделе.

Накануне Палата представителей Конгресса США проголосовала за переработанный законопроект об ограничительных мерах, предусматривающий, в частности, сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков, попавших под санкции, до 14 дней, а нефтегазовых компаний - до 30 дней. Однако в Брюсселе считают, что даже в переработанном виде этот проект может нанести удар по европейским компаниям, участвующим в совместных проектах с РФ в области энергетики.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пригрозил, что Брюссель примет ответные меры, если Вашингтон окончательно утвердит новый пакет санкций без учета интересов ЕС. Об этом сообщает Deutsche Welle.