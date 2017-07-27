Еврокомиссия выдвинула Польше ультиматум по реформе суда

27.07.2017, 14:09

Брюссель настоятельно рекомендовал Варшаве в течение месяца привести свою судебную реформу в соответствие с законодательством Евросоюза.

В противном случае может быть запущена процедура лишения Польши права голоса в Совете ЕС, предусмотренная статьёй 7 союзного Договора.

"Эта рекомендация не предотвратит прямого введения в силу статьи 7 в случае, если внезапное ухудшение ситуации потребует немедленной и сильной реакции, - сказал первый вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс. - Еврокомиссия советует польским властям не принимать никаких шагов к увольнению или принудительному выходу на пенсию верховных судей. Если такие шаги всё-таки последуют, Еврокомиссия готова инициировать процедуру статьи 7 параграф 1."

В ответ на бурные протесты поляков против изменений в судебной системе президент Анджей Дуда обещал наложить на них вето. Однако в во вторник он неожиданно для многих подписал один из трёх законопроектов, входящих в пакет документов о реформе.

"Ещё один фактор, который повлияет на следующие шаги президента Дуды, это огромная роль оппозиции, - считает эксперт Фонда Карнеги-Европа Джуди Демпси. - Речь не о традиционной оппозиции в лице Гражданской платформы, а о десятках тысяч обычных поляков, которые на улицах отстаивают ценности: свободы прессы, независимости правосудия, сдержек и противовесов, разделение властей. И они, конечно, сторонники Евросоюза. Интересно, что все это происходит летом, когда у людей есть время выходить на демонстрации".

Одобренный президентом законопроект наделяет министра юстиции правом назначать и снимать с должностей судей. По мнению оппозиции, реформа уничтожит независимость польских судов и передаст контроль над ними правящей партии. Об этом сообщает EuroNews.