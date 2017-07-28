В Киеве состоялся шестой раунд переговоров по заключению Соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем

28.07.2017, 17:01

Сегодня, 28 июля, завершился шестой раунд переговоров по заключению Соглашения о свободной торговле между Украиной и Государством Израиль. Это третья встреча делегаций за 2017 год.

Во время раунда стороны отметили существенный прогресс относительно согласования проекта текста Соглашения, в частности проработали и практически завершили обсуждение основных положений: институциональные, общие и заключительные положения, таможенные процедуры, правила происхождения, урегулирования споров и тому подобное.

Кроме этого, делегации продолжили дискуссию о доступе на рынки товаров и определили степень снижения таможенных тарифов для чувствительных товаров, в частности в сфере сельского хозяйства.

"Наша позиция сформирована с учетом результатов консультаций с промышленными и бизнес-ассоциациями. Важно, чтобы соглашения о свободной торговле создавали новые возможности для украинских экспортеров. Поэтому необходимо обеспечить беспошлинный доступ как можно большего количества сельскохозяйственных и промышленных товаров на рынок Израиля", - отметила заместитель Министра - Торговый представитель Украины Наталья Никольская, которая является председателем украинской переговорной делегации.

С целью завершения обсуждения доступа к рынкам сельскохозяйственных и промышленных товаров сторонами намечено этапы дальнейшей работы и проведения очередных раундов и консультаций. Седьмой раунд переговоров по заключению Соглашения о свободной торговле между Украиной и Государством Израиль будет проходить в Израиле.

Инф. Пресс-службы Министерства экономического развития и торговли Украины.