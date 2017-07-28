Румыния не пропустила самолет с Рогозиным в Молдову

28.07.2017, 17:09

Румынские власти не дали пересечь воздушное пространство страны рейсовому пассажирскому самолету, одним из пассажиров которого был вице-премьер России Дмитрий Рогозин, летевший в Кишинев, сообщил российский посол в Молдове Фарит Мухаметшин.

По данным портала flightradar24.com, рейс S7157, летевший из Москвы в Кишинев, сделал несколько кругов на границе Румынии и Венгрии, после чего направился обратно в Россию.

Ранее сам вице-премьер написал в Twitter, что Кишинев попытался отказать в прилете рейсу, на котором собиралась лететь российская делегация.

Визит Рогозина в Молдову и Приднестровье планировался на пятницу и субботу.

Однако Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы призывало отменить этот визит под тем предлогом, что российская делегация якобы планировала прибыть на военных самолетах.

Президент Молдовы Игорь Додон раскритиковал это решение, обвинив МИД в недружественных действиях. Об этом сообщает Сегодня.ua.