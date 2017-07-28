Engie может приостановить финансирование "Северного потока-2"

28.07.2017, 17:15

Французская Engie может приостановить финансирование проекта газопровода "Северный поток-2", если заработают новые санкции США против России. Об этом заявил гендиректор Engie Пьера Шарейра.

ЕК и партнеры по "Северному потоку-2" активно ищут адвокатов для предотвращения санкций, уточнил Шарейр. По его словам, возможные санкции США не ретроактивны и не повлияют на проект Северный поток.

Конгресс США на этой неделе принял закон о санкциях против РФ. Теперь документ будет отправлен на подпись президенту Дональду Трампу.

Законопроект запрещает инвестировать в строительство Россией экспортных газопроводов более $1 млн единовременно или свыше $5 млн в течение года. Санкции грозят также тем, кто предоставляет "товары, услуги, технологии, информацию или поддержку" для строительства российских трубопроводов.

Ранее стало известно, что Федеральное агентство по сетям в Бонне потребовало исключить из плана развития газотранспортной сети Германии пять проектов, связанных с расширением "Северного потока".

До этого Газпром предупредил инвесторов, что санкции, введенные США, могут стать причиной задержки инвестиций в развитие трубопроводного транспорта, и это может повлиять на их завершение.

В июне глава Нафтогаза Украины Андрей Коболев призвал США расширить санкции против компаний, участвующих в проекте "Северный поток-2".

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год в обход Украины. Трубопровод планируется проложить рядом с Северным потоком.

В конце апреля Nord Stream 2 AG и европейские партнеры подписали соглашения о финансировании "Северного потока-2". Shell ранее сообщила, что она, а также OMV, Engie, Uniper и Wintershall в 2017 году предоставят Nord Stream 2 по 285 млн евро. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.