Украина и Корея начали совместную работу над инновациями

28.07.2017, 17:22

На базе Киевского политехнического института им. Сикорского (КПИ) заработает Украинско-корейский центр образования, науки и инноваций.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив во время V Международного экономического форумепУкраина - Корея.

Вице-премьер подчеркнул, что Украина имеет все предпосылки для трансформации экономики из сырьевой в инновационную, цифровую модель, основанную на производстве высокотехнологичных товаров и услуг с высокой добавленной стоимости.

Он подчеркнул важность дальнейшего развития сотрудничества Украины с Кореей в проектах развития в Украине широкополосного доступа к сети интернет.

"Мы можем создавать совместные металлургические и машиностроительные предприятия, научно-исследовательские центры в Украине, где сочетается корейский опыт высоких технологий и украинские специалисты-инженеры, строить двигатели для космических проектов и запускать украинские космические аппараты", - отметил Кубив.

Он добавил, что правительство активно работает над созданием благоприятной среды для развития новых технологий и процессов. Среди них создание эффективной регуляции, чтобы снять барьеры для развития инновационных современных сервисов и технологий и создать условия для внедрения современных технологий и сервисов.

"Недавно правительство отменило ряд препятствий, которые сдерживали развитие мобильных платежей в Украине. Отныне украинцы смогут пользоваться мобильным телефоном как кошельком. Конечно, соответствующие сервисы должны наработать мобильные операторы", - подчеркнул первый вице-премьер-министр.

Кубив в итоге призвал корейские компании к сотрудничеству и инвестиций в Украине: "Инвестируйте в Украину, здесь есть множество интересных и выгодных проектов". Об этом сообщает Сегодня.ua.