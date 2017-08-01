"Укрнафта" подала в суд на Кабмин

01.08.2017, 16:20

ПАО "Укрнафта" 31 июля подала иск в Окружной административный суд Киева против Кабинета министров с требованием отменить постановление No519 от 4 июля, которым правительство внесло изменения в порядок выдачи и продления специальных разрешений на пользование недрами.

Об этом свидетельствуют данные о стадиях рассмотрения дел Окружным админсудом Киева, сообщает OilNews.

В тот же день "Укрнафта" подала ходатайство об обеспечении своего иска путем остановки действия оспариваемого постановления.

Согласно последним изменениям порядка выдачи и продления спецразрешений, Госгеология получила право продлевать лицензии нефтегазовым компаниям с налоговым долгом исключительно на те месторождения, от добычи на которых зависит газоснабжение прилегающих населенных пунктов. Этот документ был принят специально для возобновления газоснабжения ряда сел Сумской области, которые остались без газа после остановки "Укрнафтой" добычи на двух месторождениях в этом регионе.

Тем не менее лицензии на эти месторождения так и не были продлены, а само постановление не устроило "Укрнафту", поскольку вернуло Госгеонедрам право не продлевать лицензии компаниям, которые не в полном объеме платят налоги.

Норма, согласно которой компаниям с долгом перед налоговой должно быть отказано в продлении лицензий на добычу полезных ископаемых, появилась 6 апреля 2016 года (постановление No277). Это постановление и стало причиной, по которой Госгеонедра отказывала Укрнафте в продлении лицензий из-за ее налогового долга в 12 млрд грн.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", а компаниям, входящим в сферу влияния группы Приват, около 42% (13,6% компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited, 12,9% - Bordo Management Limited, 9,9% - другим акционерам). Компания производит сжиженный газ на Качановском, Гнединцевском и Долинском газоперерабатывающих заводах.

В 2016 году "Укрнафта" получила чистый убыток в 8,739 млрд грн, при этом снизила добычу нефти и газоконденсата на 9,2%, до 1,518 млн т, газа - на 13,4%, до 1,301 млрд кубов. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.