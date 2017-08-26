Один из энергоблоков Ривненской АЭС отключили от сети

26.08.2017, 12:22

Энергоблок No4 (ВВЭР-1000) Ривненской АЭС отключили от энергосети 25 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной атомной энергогенерирующей компании.

Отключение произошло под действием автоматической защиты генератора. Событие квалифицировали уровнем "ноль - вне шкалы" по шкале оценки ядерных событий INES.

"Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялся и находится в пределах действующих норм. Проводится поиск и устранение причин данного происшествия", - сообщили компании.

В работе находятся три энергоблока Ривненской АЭС с суммарной нагрузкой 1 750 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было.

Ривненская АЭС, после проведения среднего планово- предупредительного ремонта, 21 августа подключила к сети энергоблок No4.

"21 августа 2017 года в 18:55 энергоблок No4 (ВВЭР-1000) Ривненской АЭС подключен к энергосети после завершения среднего планово-предупредительного ремонта. В настоящее время проводится плановое повышение мощности блока", - сообщали в компании. Об этом сообщает УНИАН.