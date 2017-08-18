Правительство одобрило новую Энергетическую стратегию Украины

18.08.2017, 17:41

Правительство одобрило Энергетическую стратегию Украины на период до 2035 года "Безопасность, энергоэффективность, конкурентоспособность". Об этом сообщает Вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион.

По его словам, это программный документ, который определяет весь комплекс широкомасштабных реформ в энергетическом секторе страны.

"В основе новой энергетической политики страны довольно амбициозные цели - снижение энергоемкости экономики в два раза до 2030 года, увеличение украинского производства как традиционных, так и альтернативных источников энергии", - подчеркнул Владимир Кистион.

Согласно документу новая структура потребностей в энергетике выглядит так: атомная энергия к 2035 году будет давать 50% электроэнергии страны, возобновляемые источники - 25%, гидроэнергетика - 13%, а остальное будет покрываться за счет тепловых электростанций.

Два года этот стратегический документ разрабатывался в разных версиях. В работе над ним принимали участие самые крупные центры страны, включая Национальный институт стратегических исследований, международные и отечественные эксперты, общественные организации. Это обобщающий документ, определяющий цели нашего государства до 2035 года и глобальные шаги для их достижения.

"Основы для устойчивого энергетического будущего нашей страны заложены. Энергетическая стратегия определяет только цели государства, реализация которых должна быть отражена в пошаговом плане. Поэтому впереди у нас еще много работы", - резюмировал Владимир Кистион.

Инф. Пресс-службы Вице-премьер-министра Украины.