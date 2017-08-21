"Нафтогаз" с 1 сентября повышает цены на газ для промышленности

21.08.2017, 15:08

Национальный нефтегазовый холдинг "Нафтогаз Украины" с 1 сентября текущего года повышает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 6,7% по сравнению с августом - до 7921,2 гривни с 7420,8 гривни за тысячу кубометров, говорится в сообщении компании.

По данным "Нафтогаза", максимальные цены на природный газ для промпотребителей с 1 сентября будут повышены на 6,3% - до 8749,2 гривни с 8230,8 гривни за тысячу кубометров.

Как отметили в компании, ценовые предложения "Нафтогаза" дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов.

Если покупатель не имеет задолженности перед "Нафтогазом" или будет приобретать не менее 50 тысяч кубометров газа в месяц, то для него устанавливается минимальная цена. Во всех других случаях применяется более высокая цена.

Все цены указаны с учетом НДС.

С 1 октября 2015 года в Украине вступил в силу новый закон о рынке природного газа, который лишил Нацкомиссию, осуществляющую регулирование в сфере энергетики, права на установление цен на природный газ для промышленности.

В августе 2017 года "Нафтогаз" повысил минимальные и максимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 3% по сравнению с июлем 2017 года - до 7420,8 гривни за тысячу кубометров (минимальные) и 8230,8 за тысячу кубометров (максимальные). Об этом сообщает УНИАН.