"РГК Трейдинг" договорилась с Eustream о доступе к газотранспортным мощностям Словакии

01.08.2017, 16:27

Компания "РГК Трейдинг" (Киев) подписала контракт с оператором газотранспортной системы Словакии компанией Eustream о доступе к газотранспортным мощностям этой страны. Об этом говорится в сообщении "РГК Трейдинг".

"Документ, подписанный с Eustream, стал очередным шагом по реализации стратегии нашей компании, направленной на диверсификацию ресурсной базы, а также удешевлению импортного газа за счет сокращения операционных издержек при его доставке", - заявил директор "РГК Трейдинг" Артем Компан.

Данный контракт дает компании "РГК Трейдинг" право на покупку мощностей словацкой ГТС для импорта газа из стран Евросоюза в Украину.

В соответствии с контрактом, "РГК Трейдинг" получила право на участие в аукционах, на которых Eustream выставляет свободные транспортные мощности своей ГТС, где есть возможность выкупить свободные мощности сроком на день, месяц, квартал или год, а стартовая цена мощности зависит от периода и объема - чем длительнее период и больше объем выставленных на торги мощностей, тем дешевле стоит транзит кубометра газа.

Контракт с оператором словацкой ГТС открывает прямой доступ не только на рынок природного газа Словакии, но и соседних стран, а именно Чехии, Австрии и Венгрии.

Украина с 1 мая увеличила заявку на импорт природного газа из Европы через территорию Словакии в 3 раза, или на 20,95 млн куб. м/сутки до 31,27 млн куб. м/сутки, по сравнению со среднесуточным импортом газа через Словакию в апреле (порядка 10,3 млн куб. м/сутки).

В 1-м квартале 2017 года Украина увеличила импорт газа на 60,3%, или на 1 588,44 млн куб. м до 4 222,42 млн куб. м по сравнению с 1-м кварталом 2016 года (тогда импорт составил 2 533,98 млн куб. м).

Как в 1-м квартале 2016 года, так и в 1-м квартале 2017 года импорт осуществлялся исключительно из Европы (из России импорт остановлен с 25 ноября 2015 года и не осуществляется 493 дня). Об этом сообщают "Українські Новини".