Конкурс в Верховный суд: общественники обратились к Порошенко

01.08.2017, 16:38

Общественный совет добропорядочности (ОСД) обратился к Высшему совету правосудия и президенту Петру Порошенко с просьбой не назначать судьями нового Верховного суда недобропорядочных кандидатов.

Об этом журналистам на брифинге сообщила член ОСД Наталья Соколенко.

"Мы обращаемся к Высшему совету правосудия и президенту с требованием не допустить недобропорядочных кандидатов в новый Верховный суд", - сказала она.

Соколенко отметила, что ОСД готов, в соответствии с законом, помочь Высшему совету правосудия разобраться с отрицательными заключениями и информацией, которую совет предоставлял ВСП.

Она также напомнила, что президент, несмотря на свою формальную функцию при назначении судей, может требовать проверки информации о том, что кандидат не соответствует критерию добропорядочности.

Кроме того, член ОСД напомнила, что полный состав Верховного суда - 200 судей и следующий конкурс может быть более качественным, если после первого не назначат судей, не соответствующих критериям добропорядочности.

27 июля 2017 года были обнародованы фамилии 120 победителей конкурса на должности судей нового Верховного суда. По информации Центра противодействия коррупции, каждый четвертый победитель имеет, по мнению общественников, сомнительную репутацию. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.