Цены на алкогольные напитки вырастут с 9 сентября

31.08.2017, 16:59

Постановление Кабинета Министров Украины относительно повышения оптово- отпускных и минимальных розничных цен на алкогольные напитки опубликовали 30 августа, оно вступит в силу через 10 дней после публикации, то есть 9 сентября.

Постановление о повышении цен на алкоголь Кабмин принял 9 августа.

На водку и ликеро-водочные изделия размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен повысили на 14-19,41%, на виски, ром, джин - на 6,5-6,6%, коньяк (бренди) - на 12,3 -29,1%, вина - на 7,1-13,3%.

Согласно постановлению, минимальные розничные цены на водку повышены на 14%, или на 9,77 гривен. Итак, бутылка емкостью 0,5 литра будет стоить 79,55 гривен. Ранее цена составляла 69,78 гривен за бутылку 0,5 литра.

Минимальные розничные цены на "трехзвездочный" коньяк составят 119,46 гривен за бутылку емкостью 0,5 литра. "Четырехзвездочный" коньяк будет стоить 129, 03 гривны за 0,5 литра, а "пятизвездочный" - 138, 5 гривен за такую же емкость.

Цены на виноградные вина выросли с 33 до 37 гривен, крепкие вина и вермуты - с 42 до 45 гривен, игристые вина - с 69,9 до 79. 19 гривен.

Также подорожают сидр, пери (без добавления спирта), напитки, полученные в результате естественного брожения фруктовых и ягодных соков с содержанием спирта не более 8,5%. Их цена возрастет до 28,47 гривен. Об этом сообщает Телеканал новин "24".