СБУ намерена выдворить из Украины российскую журналистку Курбатову

30.08.2017, 17:13

Служба безопасности Украины намерена выдворить из Украины журналистку российского "Первого канала" Анну Курбатову. Об этом спикер СБУ Елена Гитлянская сообщила на страничке в социальной сети Facebook.

"Российская пропагандистка Анна Курбатова будет принудительно возвращен в Россию", - написала она.

На данный момент продолжается оформление необходимых документов для ее официального выдворения.

"Так будет с каждым, кто позволяет себе позорить Украину", - добавила она.

Ранее полиция Киева заявила, что информация о похищении Курбатовой не подтвердилась. По данным российских СМИ, журналистка Курбатова была похищена в центре Киеве. Об этом сообщают "Українські Новини".