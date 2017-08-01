В Киеве ограничат движение на Набережно-Рыбальской дороге

01.08.2017, 16:44

С 1 августа по 31 октября в связи со строительными работами на Набережно- Рыбальской дороге в Подольском районе Киева будет временно ограничено движение транспортных средств.

Об этом сообщает пресс-центр Киевской городской государственной администрации.

В частности, движение ограничат с 1 августа по 16 сентября в направлении Московского моста, а с 16 сентября по 31 октября - в направлении Контрактовой площади.

В случае необходимости будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта, путь следования которых проходит указанными улицами.

С 1 августа 2017 года улица Сагайдачного и часть Контрактовой площади в Киеве стали переходными, но пока только в рамках эксперимента до середины сентября. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.