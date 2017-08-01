Саакашвили намерен восстановить гражданство через суд по возвращении в Украину

01.08.2017, 17:04

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили намерен вернуться в Украину.

"Пусть они мне дадут возможность беспрепятственно приехать в украинский суд - и я там буду отстаивать свои права, это очень легко сделать", - сказал он в ходе видеосвязи, организованной в офисе его партии "Рух новых сил" в Киеве.

Вместе с тем Саакашвили не сообщил, когда планирует приехать в Украину.

"Когда я вернусь - о дате возвращения я сообщу публично... Я не собираюсь пользоваться защитой Соединенных Штатов или любой другой страны. Я собираюсь вернуться в Украину", - сказал он.

Говоря об обнародованной анкете для получения гражданства Украины, Саакашвили заметил: "Я достаточно опытный юрист, чтобы не допустить грубых ошибок... То, что они сделали, - это нарушение нормы о защите личных данных, это во-первых. А во-вторых, это подлог и фальшивка. Ещё раз говорю - они основывают все на подлоге".

26 июля в Государственной миграционной службе Украины сообщили о том, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ о лишении Михеила Саакашвили гражданства. Поводом для решения стал тот факт, что экс-президент Грузии не упомянул в анкете о том, что находится в розыске на родине. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".