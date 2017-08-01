СМИ: ГПУ закрыла дело против Пашинского за стрельбу под Киевом

01.08.2017, 17:09

Генеральная прокуратура Украины закрыла дело против нардепа от "Народного фронта", главы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского.

Об этом говорится в постановлении следователя ГПУ, копия которого есть в распоряжении РБК-Украина.

Отметим, речь идет об уголовном деле по факту стрельбы под Киевом прошлой зимой, когда Пашинский в ходе конфликта выстрелил из наградного пистолета в ногу жителю одного из сел Васильковского района Вячеславу Химикусу.

В частности, в ГПУ пришли к выводу, что Пашинский действовал в рамках необходимой обороны, которая исключает его уголовную ответственность. Действия второго участника событий Химикуса признаны "общественно опасными".

В то же время следствие установило, что в действиях Химикуса отсутствует состав уголовного преступления по ч. 2. ст. 296 УК Украины (хулиганство), однако может присутствовать состав административного нарушения в виде нецензурной брани.

По версии самого Пашинского, на него напал пьяный мужчина, в результате чего нардеп якобы вынужден был стрелять. Кроме того, Пашинский заявлял, что его ударили бутылкой по голове.

В свою очередь, жертва стрельбы на дороге под Киевом утверждает, что народный депутат Сергей Пашинский применил огнестрельное оружие не по правилам. Мужчина заявил, что нардеп не осуществлял предупредительного выстрела вверх, а целился в грудь и лишь благодаря счастливому стечению обстоятельств пуля попала жертве в ногу. Об этом сообщает УНИАН.