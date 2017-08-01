Минрегион: На "теплые кредиты" в 2018 году могут выделить 1,8 миллиарда

01.08.2017, 17:12

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион) предлагает в 2018 году направить на финансирование Фонда энергоэффективности и программу "теплых" кредитов 1,8 миллиарда гривень, сообщила пресс-служба Минрегиона со ссылкой на главу ведомства, вице-премьер-министра Геннадия Зубко.

"На 2018-й мы подали в бюджетной резолюции 1,8 миллиарда гривень на финансирование Фонда энергоэффективности и программу "теплых кредитов". Кроме того, около 3 миллиардов гривень готов предоставить Евросоюз", - цитирует Зубко пресс-служба.

Он также отметил, что в рамках запуска Фонда энергоэффективности в каждом областном центре будут созданы консультационные центры по энергоэффективности. "Их основная задача - давать рекомендации и правильные технические решения для внедрения комплексной термомодернизации дома", - отметил министр.

8 июня Верховная Рада приняла закон о создании Фонда энергоэффективности, предусматривающий создание организационной структуры для эффективного использования средств на термомодернизацию и энергетическую модернизацию жилищного фонда.

Ранее Зубко сообщал, что финансирование Фонда энергоэффективности с 2018 по 2020 год должно составлять 9 миллиардов гривень за счет средств доноров и госбюджета. Об этом сообщает УНИАН.