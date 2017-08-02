Roshen остается лидером экспорта молочной продукции

02.08.2017, 16:23

Украина по итогам первого полугодия экспортировала молочных продуктов на $117,2 млн. Это на 76,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщил аналитический департамент Совета по вопросам экспорта продовольствия (UFEB).

Лидерами по экспорту сухих молока и сливок (в натуральном выражении) за отчетный период стали Винницкий молочный завод Рошен (15%), Староконстантиновский молочный завод (8%), Белоцерковская агропромышленная группа (8%), Ружин-молоко (4%) и Веселиновский завод сухого обезжиренного молока (4%). Таким образом, пять крупнейших экспортеров обеспечили 39% поставок этой продукции за рубеж в январе-июне 2017 года.

В сегменте масла первая пятерка экспортеров выглядит следующим образом: ВМЗ Рошен (12%), Староконстантиновский МЗ (7%), Яготинский маслозавод (7%), Веселиновский завод СОМ (3%) , Ичнянский завод сухого молока и масла (2%). Эти компании обеспечили 32% экспорта масла в первом полугодии текущего года.

В то же время на пять крупнейших экспортеров сыра пришлось 72% поставок в натуральном выражении. Так, компания Комо-Экспорт обеспечила 19% экспорта этой продукции, Клуб Сыра - 17%, Лакталис-Украина - 15%, Бель Шостка Украина - 13%, а Милкиленд-Украина - 7% .

Основу экспорта в денежном выражении составили молоко и сливки сгущенные (35%, или $40,4 млн) и сливочное масло (38%, или $44,8 млн).

Сыры и молочная сыворотка принесли по 12% экспортной выручки ($14,3 млн и 13,6 млн соответственно), молоко и сливки несгущенные - 2% (2,6 млн), а кисломолочная продукция - 1% (1,5 млн).

По итогам 2016 года ВМЗ Рошен обеспечил 14% поставок молочной продукции за рубеж. Рейтинг десяти крупнейших импортеров молочки в прошлом году выглядел так: Казахстан (16%), Молдова (13%), Туркменистан (8%), Грузия (7%), Пакистан (5%), Армения, Вьетнам и Бангладеш (по 4%), Китай и Египет (по 3%). Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.