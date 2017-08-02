Система блокировки рискованных накладных всего за месяц позволила вывести из тени 1,5 млрд грн

02.08.2017, 16:36

Созданная Правительством система автоматической блокировки рисковых налоговых накладных только за один месяц работы - с 1 июля - доказала свою эффективность и позволила вывести из тени более 1,5 млрд гривен, а также заблокировать каналы противозаконного перевода средств в наличность.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"С 1 июля полноценно начала работу система автоматической блокировки рисковых налоговых накладных и только за один месяц успешно доказала свою эффективность. По данным ГФС, за этот период более чем 1,5 млрд гривен были выведены из тени вследствие блокирования системой рисковых налоговых накладных", - отметил Глава Правительства.

Он также выразил убеждение, что достигнутый результат - только начало позитивных изменений в этой сфере. "Мы и дальше будем продолжать борьбу с теневыми схемами, которые сдерживают экономический рост нашей страны", - подчеркнул Владимир Гройсман.

Система блокировки рискованных накладных стала очередным шагом Правительства на пути с одной стороны реформирования налоговой системы, а с другой - легализации занятости и детенизации экономики.

Инф. Пресс-службы Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.