В Киеве презентовали Рекомендации по информационной безопасности в сети Интернет во время конфликта

02.08.2017, 16:44

Общественная организация "Интерньюз-Украина", занимающаяся развитием медиасферы в Украине, рекомендует органам власти активнее коммуницировать с общественностью для предотвращения распространения фейков, недостоверной и неполной информации в сети Интернет.

Об этомсообщил руководитель программ новых медиа "Интерньюз-Украина" Виталий Мороз во время презентации издания Рекомендаций по информационной безопасности в сети Интернет во время конфликта.

В Рекомендациях отмечено, что органам власти необходимо разъяснять шаги в устранении рисков для страны, затрагивающих общественный интерес, безопасность, интересы бизнеса или интересы граждан. Это прежде всего касается работы СБУ и МОУ.

"Интерньюз" предлагает предоставить официальный статус новым каналам коммуникации с гражданами, в частности, популярным социальным сетям, утвердить правила поведения чиновников и органов власти в соцсетях, обозначив пределы такой коммуникации.

"Органам власти нужно быть более гибкими. Большое количество пользователей ожидают, то социальные медиа станут каналом коммуникации. Сегодня нет единых подходов у органов государственной власти, как коммуницировать в онлайне. Каждое Министерство имеет страницу, политики имеют официальные аккаунты, однако это не считается официальным каналом информирования", - добавил Мороз.

По его словам, среди предложений для органов власти - быть очень аккуратными с оценочными мнениями, так как очень часто, в частности СБУ или Министерство внутренних дел используют термины, которые имеют сильную эмоциональную окраску", - добавил Мороз.

"Интерньюз" рекомендует привлекать общественные организации, не связанные с бизнесом и политическими силами, к обсуждению законодательных инициатив по регуляции Интернета.

Рекомендации были созданы при участии Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины, Министерства информационной политики, представителей медиа-сообщества, международных организаций.

Презентация прошла в рамках проекта "Интернет-свобода в Украине: поддерживая принципы свободы слова и безопасности во время конфликта" при поддержке программы МАТРА от правительства Нидерландов. Об этом сообщает УНИАН.