Балчун анонсировал закупку 1 тысячи грузовых вагонов для "Укрзализныци"

02.08.2017, 16:55

Публичная акционерная компания "Укрзализныця" в ближайшее время планирует объявить новый тендер на поставку 1 тысячи грузовых вагонов.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Facebook глава "Укрзализныци" Войцех Балчун.

"Мы закончим тендер на 2465 вагонов и объявим на днях очередной еще на тысячу штук. И, если все будет хорошо в нашей работе с ЕБРР, то в начале сентября объявим еще один, на этот раз рекордный в истории "Укрзализныци" по количеству", - написал он.

Балчун также сообщил, что на собственных мощностях "Укрзализныця" в 2017 году произведет более 2 тысяч грузовых вагонов.

"Одним из приоритетных направлений инвестиций для нас являются грузовые вагоны. В 2017 году хотим произвести и приобрести их рекордное количество. Пусть мотивацией для отечественных производителей будет то, что только на собственных мощностях "Укрзализныця" их сделает более 2 тысяч штук", - написал он. Об этом сообщает УНИАН.