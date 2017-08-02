В День десантника в Москве журналиста НТВ избили в прямом эфире

02.08.2017, 17:01

Пьяный молодой человек избил журналиста телеканала НТВ Никиту Развозжаева у фонтана в парке Горького в Москве.

Журналист в прямом эфире рассказывал об истории Дня десантника: "Сразу скажу: никто, кроме них, так не отмечает свой праздник... Элитные войска ВДВ, их не зря так называют".

В этот момент к работнику телеканала подошел нетрезвый молодой человек с криками: "Украину захватим, б..." Журналист попросил его помолчать, однако тут же получил удар в лицо, извинился перед нападавшим и медленно ушел в сторону.

2 августа на России и в других государствах постсоветского пространства отмечают день ВДВ. В 2016 году президент Украины Петр Порошенко в этот день сообщил, что в детстве мечтал стать десантником. При этом он, правда, отметил, что "наш праздник отличается тем, что наши десантники не в фонтанах не купаются, а родину защищают". Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".