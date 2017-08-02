02.08.2017, 17:04

Межигорье может стать национальным заповедником, но сначала нужно провести инвентаризацию имущества и назначить управляющего. Об этом сегодня, 2 августа, сообщил министр экологии Остап Семерак.

Отвечая на вопрос о перспективах Межигорья, министр сообщил, что одна из инициатив - это создание национального заповедника на территории бывших охотничьих угодий и резиденции Межигорье.

Семерак отметил, что вчерашнее судебное решение дает основания утверждать, что Межигорье переходит в государственную собственность.

"Теперь нужно, чтобы орган управления обратился в суд, чтобы провести в свое распоряжение это имущество. Есть основания полагать, что Государственное управление делами может быть таким органом управления. Но Кабинет министров должен подтвердить это решение. Поскольку мы имеем дело с очень подготовленными юристами, которые, очевидно, будут обжаловать решение суда", - сказал он.

Семерак отметил, что с марта 2017 года, когда начались судебные процессы по возврату Межигорья, на каждом судебном заседании присутствовали адвокаты Танталита.

Семерак подчеркнул, что необходимо, чтобы каждый дальнейший шаг государства был юридически выверен.

Также он сообщил, что необходимо провести инвентаризацию возвращенного государству имущества.

1 августа столичный апелляционный хозяйственный суд вернул резиденцию Межигорье в урочище под Киевом в собственность государства. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.