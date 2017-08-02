Ежедневно В Украине оформляют до 22 тысяч биометрических паспортов

02.08.2017, 17:21

В Украине ежедневно оформляется около 21-22 тыс биометрических паспортов. Об этом сообщил спикер Государственной миграционной службы Сергей Гунько.

По его словам, в ГМС пока не наблюдают тенденцию к снижению ажиотажа по получению биометрических паспортов.

24 июля в ГМС заявляли, что ажиотаж вокруг получения биометрических паспортов гражданами Украины для выезда за границу упадет через одну-две недели вместе с уменьшением туристического ажиотажа. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.