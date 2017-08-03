Этот день в истории: 3 августа

03.08.2017, 09:38

Предлагаем дайджест основных событий и дат 3 августа.

1596 - немецкий астроном Давид Фабрициус открыл первую переменную звезду - Миру Кита.

1778 - в Милане открылось здание оперы "Ла Скала", построенное архитектором Джузеппе Пьермарини на месте старой церкви Санта Мария делла Скала.

1780 - умер Этьен де Кондильяк, французский философ, основоположник ассоциативной психологии.

1795 - основана Парижская консерватория.

1799 - Турция впервые разрешила свободный проход через Босфор российским военным кораблям.

1847 - Монреаль, Квебек, Торонто и Баффало впервые соединены телеграфом.

1903 - в ходе илинденского восстания образована Крушевская республика.

1904 - родился Клиффорд Саймак, американский писатель-фантаст.

1910 - родился Вацлав Дворжецкий, актёр театра и кино, народный артист РСФСР.

1940 - на седьмой сессии Верховного Совета СССР удовлетворена просьба Народного сейма Литовской ССР о принятии республики в состав СССР.

1956 - военный переворот в Сирии.

1958 - впервые в истории американская подлодка "Наутилус" достигла Северного полюса под водой.

1968 - умер К.К.Рокоссовский, маршал Советского Союза, маршал Польши, дважды Герой Советского Союза.

1987 - умер Иван Миколайчук, украинский актёр ("Тени забытых предков", "Легенда о княгине Ольге", "Захар Беркут").

1994 - умер Е.Р.Симонов, театральный деятель и режиссёр, народный артист СССР.

1997 - остров Анхуан объявил об отделении от Коморских островов.

1998 - умер Альфред Шнитке, советский композитор и пианист, теоретик музыки и педагог немецкого происхождения.

2004 - запущена автоматическая межпланетная станция (АМС) MESSENGER для исследования Меркурия.

2002 - Турецкий парламент одобрил целый ряд реформ в правовой сфере в соответствии с требованиями для вступления страны в Евросоюз.

2008 - умер Александр Солженицын, русский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе.

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.